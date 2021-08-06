НБУ изменил требования к депозитарной и клиринговой деятельности

Национальный банк обновил положение об осуществлении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечении осуществления расчетов по сделкам по ценным бумагам НБУ.

Изменения осуществлены в соответствии с законом № 738-IX, а также с целью совершенствования процессов взаимодействия Нацбанка с клиентами.

Соответствующие изменения предусматривают:

урегулирование порядка обслуживания депозитарием НБУ расчетов по сделкам относительно ценных бумаг с соблюдением принципа «поставка ценных бумаг против оплаты» в случаях, когда денежные расчеты обеспечиваются Нацбанком;

установление порядка предоставления ценных бумаг в залог в пользу НБУ , в частности по операциям по рефинансированию, исключительно с использованием счета в ценных бумагах, открытого в депозитарном учреждении Центробанка;

определение порядка и сроков обслуживания платежей за ценные бумаги и по корпоративным операциям эмитентов с учетом регламента работы СЭП ;

определение порядка предоставления депозитарием НБУ доступа клиентам к дополнительным услугам.

Указанные изменения утверждены постановлением НБУ № 104, которое вступает в силу с 20 октября 2021 года.

В то же время отдельные пункты положения вступят в силу через 30 дней после его официального опубликования, а также с 1 января 2022 года.

Закон № 738-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов» был одобрен Верховной Радой 19 июня 2020 года. Основные положения документа вступили в силу с 1 июля 2021 года.