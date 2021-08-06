НБУ изменил требования к депозитарной и клиринговой деятельности

Национальный банк обновил положение об осуществлении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечении осуществления расчетов по сделкам по ценным бумагам НБУ.
Изменения осуществлены в соответствии с законом № 738-IX, а также с целью совершенствования процессов взаимодействия Нацбанка с клиентами.
Соответствующие изменения предусматривают:
Указанные изменения утверждены постановлением НБУ № 104, которое вступает в силу с 20 октября 2021 года.
В то же время отдельные пункты положения вступят в силу через 30 дней после его официального опубликования, а также с 1 января 2022 года.
Закон № 738-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов» был одобрен Верховной Радой 19 июня 2020 года. Основные положения документа вступили в силу с 1 июля 2021 года.
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