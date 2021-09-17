Межбанк: чего ждать от валюты, и возможны ли сюрпризы

Среда продолжит тенденции этой недели на валютном рынке и пройдет очень динамично. По нашим прогнозам объемы операций 20 октября составят до $ 150−210 млн при заключении до 650 сделок. Основная причина — активная хозяйственная деятельность клиентов.

С одной стороны, это связано с обычными текущими задачами компаний, но с другой — многих в их коммерческой деятельности подгоняет перспектива глобального очередного локдауна в Украине в связи с негативной статистикой заболеваемости. Клиенты на подобных опасениях по ограничению их деятельности спешат закрыть свои текущие валютные и гривневые расчеты до их введения. Бизнес уже во многом приспособился к работе в условиях пандемии и в случае принятия новых жестких мер по борьбе с коронавирусом — основная часть будет вынуждена перейти в режим только онлайн продаж, и это не сократит их объемы реализации, но вот с логистикой могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому все спешат.

Кроме этого, опосредованно на поведение рынка будет влиять интрига в части решения Нацбанка по учетной ставке, которое будет оглашено завтра. Мы оставляем в силе свой прогноз в части ее повышения до 9,0−9,5% годовых с действующих 8,5% годовых. Решение НБУ существенно повлияет на поведение первичного и вторичного рынков ОВГЗ. И вчерашние низкие объемы размещения облигаций (было продано бумаг всего на 2,148 млрд гривен в эквиваленте) говорит о том, что инвесторы ставят на повышение сегодня учетной ставки и поэтому не спешили вчера покупать бумаги со «старой» доходностью.

Стоит помнить, что 21 октября пройдет крупное погашение долларовых бумаг и процентов по ним (не менее $ 662 млн), что также повлияет на поведение всех сегментов финансового рынка Украины в ближайшее время. По нашим данным, основная часть полученных инвесторами средств будет перевложена в новые облигации.

Особо больших колебаний по курсу мы сегодня не прогнозируем, но Нацбанку снова придется быть очень активным на валютном рынке для сглаживания перекосов по спросу и предложению во время сессии. Тактика регулятора останется той же — быстрая первая интервенция на $ 5 млн, а затем уже окончательная «рихтовка» коридора по курсу за счет второго долгоиграющего выхода на межбанк.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 20 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,15- 26,35 грн, евро — коридор 30,40 — 30,70 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,22 / 26,24

евро — 30,47 / 30,49

Курсы валют на Межбанке

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