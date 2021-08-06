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Искусственный интеллект научили определять PIN-код на банкомате, даже если его прикрыть рукой

Искусственный интеллект научили определять PIN-код на банкомате, даже если его прикрыть рукой

Исследователи научили алгоритм угадывать 4-значные PIN-коды карт во время их набора на банкомате — искусственный интеллект может угадать пароль даже если код прикрыть рукой. В 41% случаев нейросеть точно угадывала код.

Алгоритм учится распознавать нажатия на клавиатуру банкомата и определяет вероятности набора цифр. Для разработки нейросети использовали почти шесть тысяч видео с 58 людьми, которые вводили код из четырех или пяти символов.

Используя три попытки ввода, которые обычно предоставляют банкоматы, исследователи восстановили верную последовательность для 5-значных PIN-кодов в 30% случаев и для 4-значных — в 41% случаев.

Если банкомат имеет камеру, которая записывает звук, то угадать код может быть еще легче. Система может проанализировать звуки нажатия клавиш и точнее сделать прогноз пароля.

Исследователи отмечают, что их эксперимент призван лишь предотвратить возможное мошенничество с кодами. В качестве примера борьбы с ворами предлагают использовать виртуальную клавиатуру, которая значительно усложнит угадывание пароля.

По материалам Na chasi
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