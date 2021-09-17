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В «Киевтеплоэнерго» рассказали, что будет с тарифами на тепло для населения

В «Киевтеплоэнерго» рассказали, что будет с тарифами на тепло для населения

Finance.ua как портал, заботящийся об экономии, узнал у КП «Киевтеллоэнерго», что будет с тарифами на тепло.

Как отметили в компании, из-за роста стоимости газа изменились тарифы для коммерческих и бюджетных учреждений. Изменения не повлияют на стоимость отопления для населения.

Тарифы на тепловую энергию для этой категории потребителей в отопительном сезоне 2021−2022 202 остаются на уровне прошлого года.

В связи с истечением срока действия тарифов для «Киевтеплоэнерго», которые были установлены распоряжением КГГА № 2077 (в соответствии с постановлением № 869), а также стремительным повышением стоимости газа и изменением условий его закупки (квотирование объемов, высокие штрафные санкции, безакцептное списание стоимости газа со счетов) установлены новые тарифы КП «Киевтеплоэнерго» для трех категорий потребителей: бюджетных и коммерческих учреждений, а также религиозных организаций.

Условиями договора ГК «Нафтогаз Трейдинг» предусмотрена дифференциация цен природного газа. Для коммерческих, бюджетных и религиозных учреждений — это рыночная цена, определяемая ежемесячно.

В новых тарифах на тепловую энергию КП «Киевтеплоэнерго» для нужд бюджетных учреждений, прочих потребителей и религиозных организаций учтена цена почти 11 600 грн с НДС/тыс. куб. м, которая была актуальной на момент расчета проекта тарифов с целью приведения их к экономически обоснованному уровню.

Но уже в октябре текущего года цена закупки газа для указанных категорий потребителей — почти 25 000 грн с НДС/тыс. куб. об.

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По материалам Finance.UA
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