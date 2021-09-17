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Рада усилила независимость НБУ для продолжения сотрудничества с МВФ

Рада усилила независимость НБУ для продолжения сотрудничества с МВФ

Верховная Рада приняла изменения в закон о Национальном банке Украины. Законопроект № 5850, который необходим для сотрудничества с МВФ, во втором действии поддержали 255 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 19 октября 2021 года, которая была в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту № 5850, исключаются положения закона о НБУ, «которые, по сути, обязывают Национальный банк поддерживать экономическую политику правительства, если она не противоречит обеспечению стабильности денежной единицы Украины».

Авторы документа отмечают, что такие положения статьи 52 закона НБУ не согласуются со статьей 6 закона о НБУ, в соответствии с которой НБУ поддерживает экономическую политику Кабинета министров при условии, что это не препятствует достижению таких целей: достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве и содействия финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской системы.

Законом предусмотрено нормирование вопросов внутреннего управления в НБУ, а именно:

  • дополнен перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, установлен перечень ограничений и дополнен перечень оснований для увольнения с должности таких лиц;
  • уточнены отдельные нормы относительно полномочий Совета НБУ;
  • уточнены отдельные нормы относительно порядка работы Совета НБУ и порядке его взаимодействия с правлением НБУ.

Раньше заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью РБК-Украина заявил, что законопроект № 5850 нужен для продолжения сотрудничества Украины с МВФ. Он предусматривает изменения в части корпоративного управления, прежде всего, внутреннего управления — сотрудничества по линии совет НБУ и правление НБУ. Законом меняются требования к членам Совета НБУ, к председателю НБУ и заместителям. Кроме того, вводится Кодекс этики.

По материалам РБК-Украина
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