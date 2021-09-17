Зарплаты в сфере туризма

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от grc.ua туризм и гостеприимство – сфера, по которой пандемия коронавируса ударила едва ли не сильнее всего. К сожалению, далеко не все отели и рестораны пережили такой сложный период.

Однако те, у кого была подушка безопасности на случай таких форс-мажоров, постепенно возвращают сферу к жизни.

Что происходит в сфере туризма и гостеприимства сегодня

Вакансии перекрывают спрос среди соискателей на 68%. Средняя зарплата в сфере – 13 700 гривен.

Самые популярные вакансии сферы

Чаще всего работодатели ищут работников на кухню и в зал ресторана. Больше всего спросом пользуются повара (24% открытых вакансий на сайте в категории туризма и гостеприимства). Далее идет персонал кухни (19%). Третью строчку занимают сотрудники зала (официанты, бармены) – 12%. На четвертой позиции располагаются управляющие ресторанами и барами (8%). Такую же долю занимают вакансии в категории «Начальный уровень, мало опыта».

Где платят больше всего:

на первом месте – сегмент «Управление туристическим бизнесом». Специалисты категории могут рассчитывать на среднюю зарплату в 27 000 грн;

далее в списке идут шеф-повара. Средний заработок не намного ниже – 26 400 грн;

на третьей позиции разместились еще одни представители управленческого персонала – специалисты из категории “управление ресторанами и барами” (24 100 грн);

авиабилеты (24 100 грн);

оформление виз (22 300 грн);

сомелье (22 200 грн);

банкеты (20 000 грн);

кейтеринг (18 000 грн);

продажа туристических услуг (18 100 грн);

хостес (15 600 грн).

Среди специализаций, которые удивили низким доходом – “управление отелями”. Несмотря на то, что это важный руководящий персонал, средний уровень заработка в данной категории даже ниже среднего по сегменту – 11 000 грн.

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