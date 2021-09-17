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Минрегион поддерживает реструктуризацию задолженности населения за «коммуналку»

Минрегион поддерживает реструктуризацию задолженности населения за «коммуналку»

Министерство развития общин и территорий поддерживает законопроект № 3613, в котором предлагается механизм реструктуризации задолженности населения за коммунальные услуги. Предусмотрено, что на потребителей, заключивших договор о реструктуризации, будет распространяться действующий порядок начисления субсидий.

Об этом Укринформу сообщили в Минрегионе.

«Задолженность по коммунальным платежам не только усложняет работу поставщиков коммунальных услуг, для многих людей она является препятствием для оформления субсидии. Решить эту проблему призван законопроект „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате за жилищно-коммунальные услуги“ (рег. № 3613). Минрегион как профильное министерство поддерживает законопроект», — сообщили в министерстве.

Предложенный в документе механизм погашения задолженности предусматривает заключение договора реструктуризации на срок до 60 месяцев (то есть на 5 лет).

При этом общая сумма платежей, вносимых потребителями на оплату текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, не должна превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

В Минрегионе отметили, что если доходов потребителей, которые заключили договоры о реструктуризации задолженности, не хватит на полное погашение этой задолженности, срок действия договора продлевается.

Кроме того, на потребителей, заключивших договор о реструктуризации, будет распространяться действующий порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей.

Местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления предлагается обеспечить работу местных постоянно действующих комиссий по реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

По материалам Укринформ
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