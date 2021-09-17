Спор ПриватБанка с заводом Коломойского рассмотрит Большая палата Верховного суда

Верховный суд передал на рассмотрение Большой палаты кассационную жалобу ПриватБанка о признании прекращенными обязательств Никопольского завода ферросплавов по кредитному договору на $30 млн.
«Суд решил передать дело на рассмотрение Большой палаты, где принимает участие 21 судья, и мы надеемся, что суд примет справедливое решение», — заявил юридический представитель ПриватБанка Андрей Пожидаев.
Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 22 января 2021 года признал прекращенными все обязательства НВФ.
ПриватБанк подал в США в Канцлерский суд штата Делавэр иск, в котором указывает на нарушение НЗФ своих договорных обязательств по кредитному договору, в том числе в части использования кредитных средств на цели, противоречащие условиям выдачи, то есть не для финансирования текущей деятельности предприятия.
В этом иске, согласно тексту определения суда, утверждается, что НЗФ причастен к отмыванию средств и противоправной рециркуляции кредитов, что предполагало, в частности, погашение задолженности по кредитному договору за счет средств по другим кредитным договорам.
НЗФ, в свою очередь, указывает, что поскольку любые обязательства между ним и ПриватБанком, оговоренные кредитным договором, были прекращены путем исполнения, у банка отсутствуют какие-либо основания для непризнания права истца на прекращение обязательства.
ПриватБанк отмечал, что его обращение в американский суд не привело к непризнанию, нарушению или оспариванию прав НЗФ. Соответственно, у последнего отсутствуют какие-либо предпосылки и основания обращаться с исковым заявлением о признании прекращенными обязательств по кредитному договору. Однако Хозсуд Киева встал на сторону истца.
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