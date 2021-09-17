Во Львове за 6 лет количество ІТ-специалистов выросло почти на 80% (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за предложениями на рынке труда, узнал у GlobalLogic, как возросло количество ІТ-специалистов в Львове.

За 6 лет іТ-индустрия Львова выросла на около 80% по количеству специалистов. Сейчас в регионе живет и работает 26,5 тысячи технических специалистов, а количество ІТ-компаний в городе выросло на 156% с 2015 года.

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В сфере ІТ регион развивается едва ли не быстрее всего в Украине. Подтверждают это и данные международной ІТ-компании GlobalLogic. Количество специалистов в ее львовской локации за 3 года увеличилось вдвое.

Развитие львовской ІТ-индустрии отвечает общеукраинским тенденциям, а стремительный рост отрасли обусловлен цифровой трансформацией большинства сфер экономики, ростом спроса на ІТ-продукты и увеличением количества компаний. При этом в среднем на протяжении 3 лет локальный ІТ-рынок вырастал в специалистах на 13% ежегодно, а в целом с 2018 года во Львове стало примерно на треть больше ІТ-специалистов.

Львов остается третьим крупнейшим центром Украины по количеству инженеров. Преимущественно ІТ-специалисты вовлечены в проекты в крупных и средних компаниях. Так, около 60% львовских разработчиков сотрудничают с компаниями, имеющими 100+ специалистов. При этом сейчас один ІТ-специалист во Львове создает 3 рабочих места в технологической и смежных отраслях, что способствует экономическому развитию страны в целом.

Напомним, спрос на IT-специалистов в Украине ежегодно растет на 30%. По данным “IT Ukraine”, ежегодно украинские образовательные учреждения выпускают 15-20 тыс. технических специалистов, тогда как рынку в 2021 г. нужно как минимум 54 тыс. (частично закрывают вакансии свитчеры — те, кто переквалифицировался в айтишников). Сейчас спрос на них повышается из-за рекордного роста запросов на ІТ-услуги (примерно на 30% ежегодно).

За 5 лет количество IT-специалистов в Украине удвоилось и выросло с 90 до 180 тысяч, женщин стало на 79% больше, чем в 2015 году. Тогда они составляли всего 14%.

Справка Finance.ua:

за два года пандемии IT-индустрия в Харькове выросла на 29%, а ее суммарный объем продаж в 2021 году ожидается на уровне $1,5 млрд, обеспечив рост на 53% по сравнению с 2019 годом.

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