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Для МВД купили систему распознавания лиц для повышения безопасности на дорогах

Для МВД купили систему распознавания лиц для повышения безопасности на дорогах

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины заказало ООО «Айти-Солюшнс» оборудование и софт для платформы «Безопасная страна» за 196,6 млн грн.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».

Согласно условиям договора, в этом году для МВД должны поставить оборудование и софт для создания центрального звена цифровой платформы «Безопасная страна», в частности средства защиты информации. Оборудование стоит 117,6 млн грн, а софт — 79 млн грн.

Софт, в частности, включает системы распознавания лиц, поведенческой аналитики, аналитики расследований, управления информацией и безопасностью. Гарантийный срок — 3 года.

Планируется, что она обеспечит взаимодействие всех органов власти. Систему закупили по Государственной программе повышения безопасности дорожного движения до 2023 года.

По материалам Телеканал 24
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