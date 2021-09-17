Для МВД купили систему распознавания лиц для повышения безопасности на дорогах

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины заказало ООО «Айти-Солюшнс» оборудование и софт для платформы «Безопасная страна» за 196,6 млн грн.
Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».
Согласно условиям договора, в этом году для МВД должны поставить оборудование и софт для создания центрального звена цифровой платформы «Безопасная страна», в частности средства защиты информации. Оборудование стоит 117,6 млн грн, а софт — 79 млн грн.
Софт, в частности, включает системы распознавания лиц, поведенческой аналитики, аналитики расследований, управления информацией и безопасностью. Гарантийный срок — 3 года.
Планируется, что она обеспечит взаимодействие всех органов власти. Систему закупили по Государственной программе повышения безопасности дорожного движения до 2023 года.
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