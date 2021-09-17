ТОП-7 причин, почему украинцы увольняются с работы (опрос)

Сайт по поиску работы Jooble провел опрос, касающийся самых распространенных причин, мотивирующих украинцев увольняться, и их планов по переходу на новое место работы.
Что показал опрос? 85,6% украинцев планируют сменить работу в ближайший год, если будет хорошая возможность. Еще 9% пока не думали о смене работы а ближайший год, а 5,4% опрошенных все устраивает на нынешнем рабочем месте.
Эксперты выяснили, что 53,3% опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше и менять работу только в силу определенных обстоятельств. В то же время 27,8% выбрали бы постепенно расти в пределах одной компании.
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16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста доходов и повышения в должности. Еще 2,4% специалистов меняли бы работу чаще одного раза в 2 года при необходимости.
Самые популярные причины, которые мотивируют менять работу:
Какую зарплату получали на новом рабочем месте:
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