ТОП-7 причин, почему украинцы увольняются с работы (опрос)

Сайт по поиску работы Jooble провел опрос, касающийся самых распространенных причин, мотивирующих украинцев увольняться, и их планов по переходу на новое место работы.

Что показал опрос? 85,6% украинцев планируют сменить работу в ближайший год, если будет хорошая возможность. Еще 9% пока не думали о смене работы а ближайший год, а 5,4% опрошенных все устраивает на нынешнем рабочем месте.

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Эксперты выяснили, что 53,3% опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше и менять работу только в силу определенных обстоятельств. В то же время 27,8% выбрали бы постепенно расти в пределах одной компании.

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16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста доходов и повышения в должности. Еще 2,4% специалистов меняли бы работу чаще одного раза в 2 года при необходимости.

Самые популярные причины, которые мотивируют менять работу:

отсутствие возможностей для роста зарплаты;

отсутствие возможностей для карьерного развития;

ненадежность работодателя;

токсичность на рабочем месте;

желание перемен;

конфликт на рабочем месте;

смена специализации/профессии.

Какую зарплату получали на новом рабочем месте:

почти половина опрошенных (49,7%) рассказали, что после смены работы их заработная плата в основном росла;

вознаграждение оставалось без изменений — у 32%;

у 9,8% опрошенных оставалась заработная плата без изменений, но больше дополнительных опций (страхование, нематериальные поощрения и т.д.);

8,5% специалистов указали, что во время смены работы их зарплата уменьшалась.

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