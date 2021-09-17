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Huawei представил бюджетный смартфон Enjoy 20e

Huawei представил бюджетный смартфон Enjoy 20e

Huawei готовит к выпуску смартфон начального уровня Enjoy 20e.

Finance.ua как портал, который интересуется техноновинками, решил рассказать о характеристиках нового смартфона.

Основные характеристики. Huawei Enjoy 20e будет оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА•ч, 6,3-дюймовым экраном с каплевидным вырезом и 128 ГБ флеш-памяти. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.


Фото: gsmarena.com

Смартфон будет представлен в двух цветовых гаммах: пурпурный и зеленый.

Обычно, если смартфон работает под управлением операционной системы Harmony, на рекламном постере присутствует надпись Powered by Harmony OS, однако в данном случае этой надписи нет.

Стоимость. Цена смартфона составит от 230 до 300 долларов.

По материалам Finance.UA
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