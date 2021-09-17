Vivo выпустит смарт-часы Watch 2 с экраном OLED и поддержкой eSIM

Интернет-источники сообщают о том, что китайская компания Vivo готовит к выпуску умные наручные часы второго поколения. Информация о гаджете уже появилась в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Оригинальная модель Vivo Watch дебютировала ещё в сентябре прошлого года. Смарт-хронометр оборудован круглым 1,39-дюймовым дисплеем, 2 Гбайт встроенной памяти, контроллером Bluetooth 5.0, приёмником GPS/ГЛОНАСС, а также аккумулятором ёмкостью 478 мА·ч.
Часы Vivo Watch 2 также получат круглый дисплей: речь идёт о панели на органических светодиодах OLED. При этом, как отмечается, по сравнению с моделью первого поколения улучшится показатель занимаемой площади поверхности корпуса.
Фото: TENAA
Говорится о поддержке технологии eSIM — встроенная SIM-карта. Пользователи смогут подключаться к сотовым сетям без необходимости установки физической SIM-карты. Питание обеспечит батарея ёмкостью 515 мА·ч.
Прочие характеристики готовящейся новинки пока не раскрываются. Вероятно, устройство сможет отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови в дополнение к другим стандартным показателям. Анонс может состояться до конца текущего года.
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