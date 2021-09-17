Vivo выпустит смарт-часы Watch 2 с экраном OLED и поддержкой eSIM

Интернет-источники сообщают о том, что китайская компания Vivo готовит к выпуску умные наручные часы второго поколения. Информация о гаджете уже появилась в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Оригинальная модель Vivo Watch дебютировала ещё в сентябре прошлого года. Смарт-хронометр оборудован круглым 1,39-дюймовым дисплеем, 2 Гбайт встроенной памяти, контроллером Bluetooth 5.0, приёмником GPS/ГЛОНАСС, а также аккумулятором ёмкостью 478 мА·ч.

Часы Vivo Watch 2 также получат круглый дисплей: речь идёт о панели на органических светодиодах OLED. При этом, как отмечается, по сравнению с моделью первого поколения улучшится показатель занимаемой площади поверхности корпуса.



Фото: TENAA

Говорится о поддержке технологии eSIM — встроенная SIM-карта. Пользователи смогут подключаться к сотовым сетям без необходимости установки физической SIM-карты. Питание обеспечит батарея ёмкостью 515 мА·ч.

Прочие характеристики готовящейся новинки пока не раскрываются. Вероятно, устройство сможет отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови в дополнение к другим стандартным показателям. Анонс может состояться до конца текущего года.