Минюст озвучил перспективы суда по долгу Януковича

Судьба так называемого долга Януковича перед Россией в 3 млрд долларов может решиться уже в этом году.

О перспективах судебных разбирательств по данному делу в интервью Украинской правде рассказал / министр юстиции Денис Малюська.

“Следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле”, – сообщил министр.

При этом он отметил, что не может разглашать информацию по делу.

“Это дело ведет – уникальный случай – Министерство финансов, не мы. Учитывая то, что вопрос очень сенситивный, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело относительно шансов и о возможных решениях”, – объяснил Малюська.

В то же время глава Минюста назвал три варианта дальнейшего развития событий в этом деле.

Первый – Россия будет добиваться, чтобы осталось в силе решение первой инстанции о взыскании денежных средств по упрощенной процедуре, поскольку у Украины якобы нет аргументов, которые стоило бы анализировать.

Еще два варианта – в пользу Украины: либо перейти в полный судебный процесс, чтобы исследовать все доказательства и аргументы Украины, либо остановить процесс до решения в другой международной судебной инстанции. В обоих случаях сроки решения данного дела затянутся надолго.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд – сам выпуск и $75 млн – последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не провела платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму несостоявшегося купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть расходов в рамках рассмотрения.

Украина в сентябре 2017 года уплатила положенные к возмещению судебные расходы: компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя (трасты) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, тогда подтвердила поступления от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов.

Апелляционный суд Англии решением от 14 сентября 2018 года отправил на новое рассмотрение решение первой инстанции и при этом потребовал от России вернуть Украине к 9 ноября 2018 года ранее уплаченные судебные расходы.