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В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду

В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду

Правоохранители будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса у граждан по QR-коду выборочно, а ответственность за невакцинированного от COVID-19 пассажира понесет перевозчик.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь главы Нацполиции (НПУ) Марьяна Рева.

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«Проверки (COVID-сертификатов по QR-коду. — Ред.) будут проводиться выборочно, соответствующими рейдовыми группами, в состав которых будут входить и полицейские, и представители Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны, и Укртрансбезопасности, если мы говорим о проверках пассажирских перевозок, а также представители органов местного самоуправления», — уточнила Рева.

Она отметила, что такие группы будут проводить соответствующие рейды в местах, где есть ограничения в соответствии с установленным карантином.

«Например, если мы говорим о красной зоне, то там запрещено находиться в заведениях общественного питания, заведениях досуга, ТРЦ, на непродовольственных рынках лицам, у которых нет такого сертификата о вакцинации. В соответствии с ограничениями, определенными постановлением Кабмина, а также решениями местных комиссий ТЭБ и ЧС, эти места будут усиленно патрулироваться и проверяться межведомственными рейдовыми группами», — проинформировала пресс-секретарь главы Нацполиции.

На вопрос о таких проверках в оранжевых зонах, Рева уточнила, что все зависит от того, о каком регионе будет идти речь.

«Все зависит от того, какая область в какой зоне находится. Самое простое, можно так сказать — это красные зоны, потому что там есть конкретно определенный перечень (карантинных ограничений. — Ред.), многого нельзя, только при условии, если у людей есть соответствующие документы, подтверждающие их COVID-безопасность. Если это оранжевая зона — то там конкретно по каждому решению комиссии ТЭБ и ЧС нужно смотреть, потому что они могут на свое усмотрение ужесточать карантинные ограничения», — сказала она.

Как отметила пресс-секретарь главы Нацполиции, на региональном уровне местные комиссии ТЭБ и ЧС могут вводить ограничения, которые касаются красной зоны.

«И в зависимости от того, какой перечень ограничений определен в каждой конкретной области, уже так и будут действовать по проверке рейдовые группы. Потому что в этих ограничениях есть единственное исключение — если у человека есть сертификат о вакцинации (от COVID-19 — ред.). А если мы говорим о пассажирских перевозках, то там еще разрешено иметь соответствующий отрицательный результат на коронавирус, действующий в течение 72 часов», — сообщила она.

Рева рассказала, что у полицейских на личных планшетах имеется соответствующее программное обеспечение и с помощью этого ПО они могут сканировать QR-код и проверять действие сертификата.

По материалам Укринформ
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