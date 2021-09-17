В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду

Правоохранители будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса у граждан по QR-коду выборочно, а ответственность за невакцинированного от COVID-19 пассажира понесет перевозчик.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь главы Нацполиции (НПУ) Марьяна Рева.
Читайте также: Полиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-коду
«Проверки (COVID-сертификатов по QR-коду. — Ред.) будут проводиться выборочно, соответствующими рейдовыми группами, в состав которых будут входить и полицейские, и представители Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны, и Укртрансбезопасности, если мы говорим о проверках пассажирских перевозок, а также представители органов местного самоуправления», — уточнила Рева.
Она отметила, что такие группы будут проводить соответствующие рейды в местах, где есть ограничения в соответствии с установленным карантином.
«Например, если мы говорим о красной зоне, то там запрещено находиться в заведениях общественного питания, заведениях досуга, ТРЦ, на непродовольственных рынках лицам, у которых нет такого сертификата о вакцинации. В соответствии с ограничениями, определенными постановлением Кабмина, а также решениями местных комиссий ТЭБ и ЧС, эти места будут усиленно патрулироваться и проверяться межведомственными рейдовыми группами», — проинформировала пресс-секретарь главы Нацполиции.
На вопрос о таких проверках в оранжевых зонах, Рева уточнила, что все зависит от того, о каком регионе будет идти речь.
«Все зависит от того, какая область в какой зоне находится. Самое простое, можно так сказать — это красные зоны, потому что там есть конкретно определенный перечень (карантинных ограничений. — Ред.), многого нельзя, только при условии, если у людей есть соответствующие документы, подтверждающие их COVID-безопасность. Если это оранжевая зона — то там конкретно по каждому решению комиссии ТЭБ и ЧС нужно смотреть, потому что они могут на свое усмотрение ужесточать карантинные ограничения», — сказала она.
Как отметила пресс-секретарь главы Нацполиции, на региональном уровне местные комиссии ТЭБ и ЧС могут вводить ограничения, которые касаются красной зоны.
«И в зависимости от того, какой перечень ограничений определен в каждой конкретной области, уже так и будут действовать по проверке рейдовые группы. Потому что в этих ограничениях есть единственное исключение — если у человека есть сертификат о вакцинации (от COVID-19 — ред.). А если мы говорим о пассажирских перевозках, то там еще разрешено иметь соответствующий отрицательный результат на коронавирус, действующий в течение 72 часов», — сообщила она.
Рева рассказала, что у полицейских на личных планшетах имеется соответствующее программное обеспечение и с помощью этого ПО они могут сканировать QR-код и проверять действие сертификата.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Налоговой пригрозил ответственностью украинцам, которые не могут объяснить происхождение доходов7 ч. назад - 11575 13
Первичка готовится к локдауну: что будет со сдачей домовВчера, 19:54 - 4591 9
Китай планирует закупить в США сжиженный газ на десятки миллиардов долларов — ReutersВчера, 17:37 - 1357 7
Украинцев предупреждают о мошеннической схеме на OLX — СМИВчера, 16:44 - 3123 7
Кабмин предлагает оплату первых 7 дней нетрудоспособности переложить на работодателей - законопроект7 ч. назад - 961 4
Глава Налоговой пригрозил ответственностью украинцам, которые не могут объяснить происхождение доходов7 ч. назад - 11575 13
Цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)12 ч. назад - 1832
В КГГА назвали дату, когда в Киеве включат отопление8 ч. назад - 1538 4
В ЕС снизилась цена на газ15 ч. назад - 1351
Новый Ford Focus 2022 показали на фото и видеоВчера, 23:40 - 1112
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods8 ч. назад - 87
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3294 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 935 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2569 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2015 1