Разворовывали миллионы на ремонте детсада: СБУ разоблачила «схему» в Харьковской области

В Харьковской области СБУ разоблачила схему хищения средств на ремонте детского сада. Незаконно было присвоено почти 2 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, речь идет о реконструкции, а именно – утеплении детского сада в г. Дергачи.
Установлено, что “схему” организовал руководитель одной из коммерческих структур региона.
В частности, в 2019 году он заключил договор с представителями Дергачевского городского совета на проведение капитального ремонта местного детсада.
Так, подрядчики должны были повысить энергоэффективность здания, в том числе через утепление его фасада и замену старых окон.
Однако, участники “схемы” не выполнили соответствующие работы, а перечисленные бюджетные деньги вывели в тень.
Сейчас руководителю фирмы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УКУ.
Сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
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