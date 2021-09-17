Xiaomi намерена начать массовое производство автомобилей в 2024 году

Пока китайский производитель автомобилей Geely готовится организовать выпуск смартфонов, компания Xiaomi, в первую очередь известная благодаря смартфонам, собирается уже в ближайшие пару лет наладить выпуск автотранспорта.
О намерении начать массовый выпуск машин уже в первой половине 2024 года объявил основатель и глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) на встрече с инвесторами.
На встрече бизнесмен рассказал о прогрессе в развитии автомобильного направления Xiaomi. Было сказано, что 1 сентября в Пекине была завершена регистрация дочерней компании Xiaomi EV, которая и займётся выпуском машин.
Первый завод будет расположен в пригороде Пекина — Ичжуане, только в разработке будет участвовать команда из более 450 членов, ещё тысячи, если не десятки тысяч — будут работать на самом производстве.
Глава компании заявил, что автобизнес Xiaomi организует не в качестве обычного PR-хода, попутно отметив, что электротранспорт постепенно перешёл из машиностроительной отрасли в сферу информационных технологий. Появление машин под соответствующим брендом станет очередным шагом на пути к созданию всеобъемлющей экосистемы, уже сейчас включающей умные дома и умные офисы.
Ожидается, что машины будут хорошо интегрироваться в общую информационную среду компании.
В марте этого года Xiaomi формально подтвердила начало собственного автобизнеса. Тогда же компания объявила, что намерена вложить в автомобильное направление $10 млрд в течение 10 лет. Лэй Цзюнь заявлял, что выпуск автомобилей Xiaomi станет очередным и последним из важнейших предприятий в его жизни и он приложит все усилия для того, чтобы добиться успеха в новом направлении.
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