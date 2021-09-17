Потребительское кредитование банками: соблюдают ли финучреждения законодательство

С момента вступления в силу закона О потребительском кредитовании (10 июня 2017 года) прошло четыре года. Закон был призван защищать права заемщиков.

Finance.ua как портал, который следит за рынком кредитования, узнал у экспертов USAID, какие реальные годовые ставки банки предлагали заемщикам и насколько финучреждения соблюдают законодательство в кредитовании.

Методология исследования. «Тайные покупатели» сделали 124 визита в 22 банка, в результате которых были заключены кредитные договора по одному из двух кредитных продуктов: кредит на личные цели без обеспечения или кредитная карта с кредитным лимитом.

Расчет реальной годовой ставки. Эксперты выяснили, что банки недостаточно соблюдают законодательство в части раскрытия реальной годовой процентной ставки (РГПС) и общей суммы расходов по кредиту. Основными ошибками в расчетах являются математическая ошибка в расчете РГПС, неточность, связанная с подсчетом календарных дней, и чистая сумма кредита не учитывала дополнительные расходы (комиссии за предоставление кредита и/или

страховой платеж по договору страхования).

Номинальные процентные ставки по таким кредитам колебались от 0,00001% годовых до 65% годовых. При этом, более низкие ставки процентов, как правило, сочетались с платежами в виде ежемесячной комиссии за обслуживание потребительского кредита. Месячная комиссия имела место в 28% визитов, размер комиссии составлял от 0 до 9% от суммы кредита.

Средняя РГПС, указанная в договоре, составила 112% годовых (минимальная РГПС в договоре – 45% годовых, максимальная – 502% годовых). Средняя рассчитанная аналитиками РГПС – 121% годовых (минимальная рассчитана РГПС – 52% годовых, максимальная – 505% годовых).

Сравнение со ставками в странах Европы. Согласно исследованию Finance Watch «Разоблачение злоупотреблений на рынке потребительских кредитов», уровень годовых процентных ставок по кредитам на личные цели в Испании, Румынии и Ирландии в 2020 составлял от 8% годовых до 219% годовых. Средняя годовая процентная ставка составляла 33% годовых, что в 3,4 раза меньше средней РГПС, задекларированной украинскими банками (121% годовых).

Разница в размере РГПС по кредитам на личные цели в указанных странах и Украине объясняется прежде всего более низким уровнем номинальных ставок в ЕС.

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РГПС по возобновляемым кредитам (revolving loans), к которым относятся кредитные карты, в указанных странах ЕС составляли от 12% годовых до 361% годовых, а средняя ставка была 165% годовых, что в 2,7 раза выше РГПС по кредитным картам украинских банков (62% годовых).

Анализ кредитных договоров. Эксперты проанализировали публичные части договоров 22 банков и договоры, заключенные «тайными покупателями» во время визитов. Договоры были проверены на наличие в них всех условий, предусмотренных ст. 12 Закона о потребительском кредитовании, а также наличие незаконных условий и условий, создающих определенные повышенные риски для заемщика.

Какие пункты законодательства чаще всего нарушают банки в кредитных договорах:

31% договоров не содержали всю информацию, которая должна быть включена в договор в соответствии со ст. 12 Закона О потребительском кредитовании;

77% договоров содержали положения, предусматривающие право кредитодателя в одностороннем порядке вносить изменения в договор, например, изменения, касающиеся размера пени/штрафов. Это противоречит ч. 7 ст. 12 Закона О потребительском кредитовании, согласно которой изменение условий договора о потребительском кредите возможно только по соглашению сторон;

10% договоров устанавливали определенные условия для досрочного погашения с

инициативы заемщика. Хотя согласно ст. 16 Закона о потребительском кредитовании потребитель имеет право в любое время полностью или частично досрочно вернуть потребительский кредит, и кредитодателю запрещается отказывать потребителю в принятии платежа или устанавливать потребителю любую плату, связанную с досрочным

возвратом;

также банки нарушают ст. 19 Закона О потребительском кредитовании, которая устанавливает определенную очередность погашения требований кредитора в случае недостаточности суммы проведенного платежа для выполнения обязательства по договору. Несмотря на эту норму, 18% договоров содержали положения, которые позволяют кредитодателю самостоятельно определять очередность погашения требований или предусматривают иную очередность, чем установленная законом;

еще одно рисковое для потребителя условие, а именно право кредитодателя на раскрытие банковской тайны и/или персональных данных в широком или фактически неограниченном круге случаев, было зафиксировано в 72% договоров.

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