Потребительское кредитование банками: соблюдают ли финучреждения законодательство

С момента вступления в силу закона О потребительском кредитовании (10 июня 2017 года) прошло четыре года. Закон был призван защищать права заемщиков.
Finance.ua как портал, который следит за рынком кредитования, узнал у экспертов USAID, какие реальные годовые ставки банки предлагали заемщикам и насколько финучреждения соблюдают законодательство в кредитовании.
Методология исследования. «Тайные покупатели» сделали 124 визита в 22 банка, в результате которых были заключены кредитные договора по одному из двух кредитных продуктов: кредит на личные цели без обеспечения или кредитная карта с кредитным лимитом.
Расчет реальной годовой ставки. Эксперты выяснили, что банки недостаточно соблюдают законодательство в части раскрытия реальной годовой процентной ставки (РГПС) и общей суммы расходов по кредиту. Основными ошибками в расчетах являются математическая ошибка в расчете РГПС, неточность, связанная с подсчетом календарных дней, и чистая сумма кредита не учитывала дополнительные расходы (комиссии за предоставление кредита и/или
страховой платеж по договору страхования).
Номинальные процентные ставки по таким кредитам колебались от 0,00001% годовых до 65% годовых. При этом, более низкие ставки процентов, как правило, сочетались с платежами в виде ежемесячной комиссии за обслуживание потребительского кредита. Месячная комиссия имела место в 28% визитов, размер комиссии составлял от 0 до 9% от суммы кредита.
Средняя РГПС, указанная в договоре, составила 112% годовых (минимальная РГПС в договоре – 45% годовых, максимальная – 502% годовых). Средняя рассчитанная аналитиками РГПС – 121% годовых (минимальная рассчитана РГПС – 52% годовых, максимальная – 505% годовых).
Сравнение со ставками в странах Европы. Согласно исследованию Finance Watch «Разоблачение злоупотреблений на рынке потребительских кредитов», уровень годовых процентных ставок по кредитам на личные цели в Испании, Румынии и Ирландии в 2020 составлял от 8% годовых до 219% годовых. Средняя годовая процентная ставка составляла 33% годовых, что в 3,4 раза меньше средней РГПС, задекларированной украинскими банками (121% годовых).
Разница в размере РГПС по кредитам на личные цели в указанных странах и Украине объясняется прежде всего более низким уровнем номинальных ставок в ЕС.
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РГПС по возобновляемым кредитам (revolving loans), к которым относятся кредитные карты, в указанных странах ЕС составляли от 12% годовых до 361% годовых, а средняя ставка была 165% годовых, что в 2,7 раза выше РГПС по кредитным картам украинских банков (62% годовых).
Анализ кредитных договоров. Эксперты проанализировали публичные части договоров 22 банков и договоры, заключенные «тайными покупателями» во время визитов. Договоры были проверены на наличие в них всех условий, предусмотренных ст. 12 Закона о потребительском кредитовании, а также наличие незаконных условий и условий, создающих определенные повышенные риски для заемщика.
Какие пункты законодательства чаще всего нарушают банки в кредитных договорах:
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