Топ-5 кредитных карт для водителей

Finance.ua как портал, знающий все об экономии, подготовил рейтинг лучших кредиток для водителей, с которыми выгоднее тратить деньги на авто.

Автомобиль повышает качество жизни и дает свободу передвижения. Но каждое авто нужно заправлять и обслуживать. На это нужны деньги, порой немалые. А их, как известно, лучше тратить с помощью кредитной карты – так удобнее, безопаснее и выгоднее, чем использовать наличные. Ведь кредитки способны удешевить любую покупку. И автотовары – не исключение.

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Chameleon Альфа-Банка

Карта для тех, кто много ездит и много тратит. Позволяет получить приличный кэшбек (до 1000 грн в месяц) в выбранных категориях, среди которых есть АЗС и СТО. Бесконечный льготный период и требования погашать ежемесячно лишь 10% задолженности позволяют на беспокоиться о том, где брать деньги.

Кредитная карта monobank

Карта с большим льготным периодом и минимальной процентной ставкой при выходе из него – отличный выбор для тех, кому приходится много ездить и тратиться на топливо, запчасти. Есть кэшбек, который можно тратить на нужды своего авто. Одной из категорий, в которой он начисляется, может быть АЗС, что даст дополнительную скидку.

КОКО Кард Форвард Банка

Хороший кредитный лимит и долгий льготный период смогут выручить водителя в любой внештатной ситуации. Кэшбек, который уплачивается «живыми деньгами», можно использовать для оплаты бензина и запчастей.

Кредитная карта Sportbank

Эта карта для тех водителей, которые хотят всегда быть в хорошей форме, занимаются спортом. На все покупки по спортивной тематике начисляются 10% кэшбека, который потом можно использовать для оплаты топлива и запчастей.

«Большая пятерка» Таскомбанка*

Карта позволяет получить стабильные 2% “чистыми” при расчетах на всех АЗС. Добавляем к этому программы лояльности сетей АЗС и получаем неплохую экономию на топливе. 1% кэшбека от расходов по всем остальным расчетам также можно потратить на покупку топлива или оплаты услуг автосервиса.

Подробно о том, как мы отбирали участников рейтинга, читайте в нашем рейтинге.