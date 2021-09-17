НБУ ужесточил требования к электронным документам

Национальный банк Украины ужесточил требования к электронным документам, которые направляются на электронный почтовый ящик nbu@bank.gov.ua.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что изменится. Теперь финансовые учреждения, другие предприятия, учреждения, организации должны направлять в Национальный банк Украины только оригиналы электронных документов, подписанные квалифицированной электронной подписью, или сканированные электронные копии документов, заверенные квалифицированной электронной подписью (или электронной печатью).
Для чего необходимы изменения. Изменения призваны защитить интересы предприятий, учреждений и организаций, которые обращаются в Национальный банк Украины. Кроме того, новые правила отправки документов соответствуют требованиям действующего законодательства Украины.
В то же время обращения граждан и запросы на информацию, которые отправляются на электронный почтовый ящик, будут обрабатываться с учетом требований Законов Украины «Об обращениях граждан», «О доступе к публичной информации» и распорядительных актов Национального банка Украины. Для обращений граждан и запросов на информацию квалифицированная электронная подпись не является обязательной.
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