0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

НБУ ужесточил требования к электронным документам

НБУ ужесточил требования к электронным документам

Национальный банк Украины ужесточил требования к электронным документам, которые направляются на электронный почтовый ящик nbu@bank.gov.ua.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что изменится. Теперь финансовые учреждения, другие предприятия, учреждения, организации должны направлять в Национальный банк Украины только оригиналы электронных документов, подписанные квалифицированной электронной подписью, или сканированные электронные копии документов, заверенные квалифицированной электронной подписью (или электронной печатью).

Для чего необходимы изменения. Изменения призваны защитить интересы предприятий, учреждений и организаций, которые обращаются в Национальный банк Украины. Кроме того, новые правила отправки документов соответствуют требованиям действующего законодательства Украины.

В то же время обращения граждан и запросы на информацию, которые отправляются на электронный почтовый ящик, будут обрабатываться с учетом требований Законов Украины «Об обращениях граждан», «О доступе к публичной информации» и распорядительных актов Национального банка Украины. Для обращений граждан и запросов на информацию квалифицированная электронная подпись не является обязательной.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.