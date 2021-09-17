Ощадбанк показал свою прибыль за три квартала 2021 года

По результатам девяти месяцев 2021 года Ощадбанк отчитывается о получении операционной прибыли в размере 4,6 млрд грн; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 4,2 млрд грн.

В то же время отрицательный торговый результат (в основном вызванный усилением гривны и соответствующей индексацией ценных бумаг в капитале Ощада) равен 3,8 млрд грн. Соответственно, чистая прибыль Ощада за три квартала составляет 849 млн грн.

Существенное повышение операционной прибыли Ощада по сравнению с прошлым годом вызвано ростом как комиссионного, так и процентного доходов. Так, чистый процентный доход за три квартала составляет 9,3 млрд грн, что в 1,6 раза (на 3,6 млрд грн) больше, чем за соответствующий период прошлого года. Чистый комиссионный доход составляет 4,5 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года этот показатель увеличился на 1,3 млрд грн, или на 40,2%.

Объем кредитов, предоставленных клиентам за девять месяцев, вырос по сравнению с началом года на 10,1 млрд грн, или на 15,9%, и составляет 73,3 млрд грн. Прирост произошел как по кредитам субъектов хозяйствования (на 6,5 млрд грн), так и по кредитам физлиц (на 3,6 млрд грн).

Объем средств клиентов за девять месяцев текущего года в Ощадбанке также увеличился – на 3,4 млрд грн (1,8%) – и составляет на отчетную дату 188,2 млрд грн.