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Имеет ли ФЛП, которое является наемным работником и получает доход в форме заработной платы, право на налоговую скидку

Имеет ли ФЛП, которое является наемным работником и получает доход в форме заработной платы, право на налоговую скидку

Finance.ua как портал, который помогает экономить, узнал в Главном управлении ГНС, имеет ли ФЛП, которое является наемным лицом и получает доход в форме заработной платы, право на налоговую скидку.

Налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных НКУ.

Заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога в связи с отношениями трудового найма согласно закону.

Порядок применения налоговой скидки предусмотрен ст. 166 НКУ.

Общая сумма налоговой скидки, начисленная плательщику налога в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ.

Учитывая изложенное, право на налоговую скидку имеет физическое лицо-предприниматель, которое является наемным работником исключительно к доходам, полученным в течение года в виде заработной платы.

Справка Finance.ua:

  • ФЛП может закрыться без налоговых проверок. Даже если статус физлица-предпринимателя в Едином реестре указан как прекращенный, это не значит, что налогоплательщик уже снят с учета. Более того, если предприниматель прекращает свою деятельность как ФЛП, это может вызвать внеплановую документальную проверку от ГНС в соответствии с подпунктом 78.1.7 Налогового кодекса Украины.
  • Как отмечают в ГНС, ФЛП не будут проверять при закрытии при следующих условиях: налоговая отчетность подана с нулевыми показателями или не подана из-за отсутствия объектов налогообложения или показателей, подлежащих декларированию; отчетность по ЕСВ подана с учетом положений части шестнадцатой статьи 25 Закона № 2464; отсутствуют открытые счета в банках или же налоговая получила информацию от плательщика или банков об отсутствии движения средств на счетах.
По материалам Finance.UA
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