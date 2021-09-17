Имеет ли ФЛП, которое является наемным работником и получает доход в форме заработной платы, право на налоговую скидку

Finance.ua как портал, который помогает экономить, узнал в Главном управлении ГНС, имеет ли ФЛП, которое является наемным лицом и получает доход в форме заработной платы, право на налоговую скидку.
Налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных НКУ.
Заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога в связи с отношениями трудового найма согласно закону.
Порядок применения налоговой скидки предусмотрен ст. 166 НКУ.
Общая сумма налоговой скидки, начисленная плательщику налога в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ.
Учитывая изложенное, право на налоговую скидку имеет физическое лицо-предприниматель, которое является наемным работником исключительно к доходам, полученным в течение года в виде заработной платы.
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