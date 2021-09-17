Латвия вводит локдаун с 21 октября по 15 ноября.
Об этом сообщает DELFI в Телеграме.
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Как отмечается, в указанный период будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости; с 20:00 до 5:00 – комендантский час; после осенних каникул дистанционное обучение еще на одну неделю; после 1 ноября 1-3 классы будут учиться в школе, другие останутся на дистанционном обучении еще две недели.
Продолжают работать учебные заведения для детей дошкольного возраста, чьи родители должны ходить на работу.
Во время локдауна также будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).
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