Исключат ли Украину из «зеленого» списка ЕС. В МИД объяснили ситуацию

Европейский союз пока не принимал решения об исключении Украины из «зеленого» списка безопасных стран. Однако это может произойти при условии ухудшения ситуации в нашей стране.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
«В случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз», — написал Николенко.
По его словам, эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине. Так, за последние недели ЕС уже существенно сократил перечень стран из «зеленой зоны».
Николенко отметил, что принятие решения ЕС об исключении Украины из «зеленого» списка не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению COVID-19.
«Решение так же может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится», — отметил представитель МИД.
Он пояснил, что в случае исключения из этого безопасного списка ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию государствам-членам Евросоюза.
Вместе с тем, окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.
«Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из „зеленого“ списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ как в прошлом году», — подчеркнул Николенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-кодуВчера, 15:00 - 2780 12
Цена взлетит в три раза: Россия захотела по-новому считать тариф на газ в Сербии - СМИВчера, 14:31 - 3587 8
Китай планирует закупить в США сжиженный газ на десятки миллиардов долларов — ReutersВчера, 17:37 - 842 7
Первичка готовится к локдауну: что будет со сдачей домовВчера, 19:54 - 3150 6
Украинцев предупреждают о мошеннической схеме на OLX — СМИВчера, 16:44 - 2148 4
Цена взлетит в три раза: Россия захотела по-новому считать тариф на газ в Сербии - СМИВчера, 14:31 - 3587 8
Первичка готовится к локдауну: что будет со сдачей домовВчера, 19:54 - 3150 6
Полиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-кодуВчера, 15:00 - 2780 12
Украинцев предупреждают о мошеннической схеме на OLX — СМИВчера, 16:44 - 2148 4
Бизнес спрогнозировал, каким будет курс доллара в следующем годуВчера, 16:07 - 1799
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods24 мин. назад - 4
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3260 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 922 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2550 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1997 1