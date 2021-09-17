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Исключат ли Украину из «зеленого» списка ЕС. В МИД объяснили ситуацию

Исключат ли Украину из «зеленого» списка ЕС. В МИД объяснили ситуацию

Европейский союз пока не принимал решения об исключении Украины из «зеленого» списка безопасных стран. Однако это может произойти при условии ухудшения ситуации в нашей стране.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«В случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз», — написал Николенко.

По его словам, эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине. Так, за последние недели ЕС уже существенно сократил перечень стран из «зеленой зоны».

Николенко отметил, что принятие решения ЕС об исключении Украины из «зеленого» списка не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению COVID-19.

«Решение так же может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится», — отметил представитель МИД.

Он пояснил, что в случае исключения из этого безопасного списка ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию государствам-членам Евросоюза.

Вместе с тем, окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.

«Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из „зеленого“ списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ как в прошлом году», — подчеркнул Николенко.

По материалам РБК-Украина
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