Какие реальные годовые ставки предлагают МФО (исследование рынка)

Эксперты USAID провели исследование микрокредитования (микрокредиты ̶ краткосрочные дорогие кредиты на небольшие суммы на личные цели) методом «тайного покупателя» с заключением кредитных договоров сотрудниками исследовательской компании.
Finance.ua как портал, следящий за рынком микрокредитования, рассказывает, какие реальные годовые ставки предлагали в МФО и соблюдают ли они новое законодательство.
Первая волна исследования была проведена в ноябре-декабре 2020 года, до вступления в действие изменений к Закону о потребительском кредитовании. Вторая волна исследования была проведена в мае-июне 2021 года, после вступления в действие изменений в закон в январе 2021 года.
О рынке микрокредитования Украины:
Анализ договоров. У 83% договоров, подписанных «тайными покупателями», была вся необходимая информация. В частности, в 88% договоров присутствовала реальная ставка. Однако, в 86% договоров были выявлены положения, которые могут рассматриваться как незаконные:
Аналитики утверждают, что указанные в договорах значения годовой номинальной ставки находятся в диапазоне от 0% до 912% годовых, значение ежедневной ставки – от 0% до 2,5% в день.
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Средняя указанная в договорах с «тайными покупателями» (потребителями) реальная годовая процентная ставка составила 22 679% годовых. Однако средняя рассчитанная аналитиками по методике НБУ РГПС составляет 28 671% годовых, что показывает, что в среднем компании-кредиторы взимают больше в реальности, чем они указывают в договорах.
Берут ли повторно займы? Эксперты проанализировали новые и повторные обращения на условия получения микрокредитов. В большинстве случаев новые клиенты получали кредитные средства на лучших условиях – по сниженной процентной ставке и с акционными предложениями. В результате у потребителей может возникать ошибочное представление о низкой стоимости таких кредитов, и это побуждает их брать взаймы повторно. Но при повторных обращениях ставки повышаются.
Взыскания за просрочку. По сравнению с первой волной исследования значительно выросла доля визитов, где компании взяли дополнительные средства с клиентов при погашении кредита – было зафиксировано 51% таких случаев. Все увеличенные платежи связаны с начислением дополнительных процентов: в 3% случаев – за два дня, в остальных – за один дополнительный день. Рядовому заемщику микрокредита очень сложно это вычислить самостоятельно и понять, что он переплачивает за и так дорогой кредит.
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