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Чтобы продать квартиру, должник выплатил 183 тыс. грн алиментов

Чтобы продать квартиру, должник выплатил 183 тыс. грн алиментов

Благодаря примененным государственным исполнителем ограничениям должник наконец-то выплатил алименты на двух детей, которые не уплачивались с марта 2012 года. Об этом сообщает Минюст.

Для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем Первого отдела государственной исполнительной службы в городе Луцке Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Львов) к должнику применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Кроме того, постановлением государственного исполнителя наложен арест на движимое и недвижимое имущество должника, сведения внесены в государственные реестры вещных прав движимого и недвижимого имущества.

С целью реализации своей квартиры и для снятия с нее обременений, примененных государственным исполнителем, должник был вынужден уплатить долг в сумме 182 729 грн, штраф в сумме 36 546 грн, исполнительный сбор в сумме 18 273 грн.

С начала 2021 года органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции с начала 2021 года взыскали 5,3 млрд грн алиментных платежей. Из них 1,1 млрд грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных законом ограничений.

По материалам Finance.UA
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