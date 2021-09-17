МВФ и Украина предварительно договорились о выделении транша на $700 миллионов

Международный валютный фонд и правительство Украины заключили предварительное соглашение на уровне персонала относительно продолжения программы кредитования и выделения Украине транша в размере около 700 миллионов долларов.
Об этом говорится в официальном сообщении МВФ, распространенном в понедельник.
«Команда МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании Stand-by», – отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в Фонде, это открывает путь для реализации первого пересмотра и запроса о продлении программы Советом директоров Фонда.
«Завершение первого пересмотра позволит выплатить (Украине. – Ред.) 500 миллионов SDR (около 700 миллионов долларов США)», – отметили в Фонде.
При этом уточняется, что договоренность между МВФ и Украиной является «обновленным набором экономической, финансовой и структурной политики», что имеет целью преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. При этом делается акцент на сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, уменьшение уязвимости, а также преодоление ключевых барьеров для частных инвестиций.
Возобновленная программа сосредоточена на пяти основных направлениях.
Во-первых, речь идет о возвращении финансовой политики Украины к условиям, которые соответствуют устойчивости среднесрочного долга. В то же время должна оказываться поддержка социально незащищенным лицам, а также усиливаться администрирование доходов и уменьшаться уровень фискальных рисков.
Во-вторых, подчеркивается необходимость обеспечить независимость Нацбанка Украины и сосредоточить монетарную политику на снижении инфляции до ее целевого уровня.
В-третьих, нужно обеспечить условия финансовой стабильности банков, чтобы оживить банковское кредитование частного сектора.
В-четвертых, одной из главных целей для Украины остается борьба с коррупцией, в том числе, реализация судебной реформы.
В-пятых, как подчеркнули в МВФ, необходимо уменьшить роль государства и корпоративных интересов в экономике Украины для улучшения бизнес-среды, укрепления корпоративного управления, привлечения инвестиций и увеличения экономического потенциала.
«Соглашение, а также запрос правительства (Украины. – Ред.) о продлении программы до конца июня 2022 года подлежат утверждению со стороны руководства фонда и Исполнительного совета МВФ. Продолжение неуклонной реализации крепкой политики в этих сферах – в соответствии с целями программы и согласованными обязательствами – откроет путь для проведения Исполнительным советом МВФ пересмотра, который ожидается в ноябре», – подчеркнули в Фонде.
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