ВР рассмотрит законопроекты, необходимые для получения транша МВФ. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на согласительный совет депутатских фракций.
На текущей пленарной неделе 18−22 октября депутаты планируют принять три закона (№ 5850, № 5852 и № 5853), необходимые для получения очередного транша МВФ.
Законопроект № 5850 в частности предлагает ограничить функционал Совета Нацбанка, устанавливает более жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ. Документ вводит «кодекс этики» работников НБУ, а также конкретизирует основания для увольнения главы НБУ и его заместителей.
В денежно-кредитной политике предлагается предоставить Нацбанку право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах в НБУ.
Также Нацбанку предоставляются права открывать и закрывать зарубежные представительства.
Законопроект № 5852 вносит изменения в закон о публичных закупках, в соответствии с которыми из-под действия этого закона исключаются закупки Нацбанком услуги юридического сопровождения дел за рубежом. В случае принятия этого документа НБУ сможет проводить закупку услуг юристов для споров в других странах без публичных тендеров.
Законопроект № 5853 предусматривает изменения в Бюджетный кодекс и изменяет коммуникацию НБУ с правительством во время подготовки Бюджетной декларации. Документом предлагается обязать НБУ лишь информировать правительство, Президента и парламент о прогнозах своих прибылей.
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