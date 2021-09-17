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ВР рассмотрит законопроекты, необходимые для получения транша МВФ

ВР рассмотрит законопроекты, необходимые для получения транша МВФ

ВР рассмотрит законопроекты, необходимые для получения транша МВФ. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на согласительный совет депутатских фракций.

На текущей пленарной неделе 18−22 октября депутаты планируют принять три закона (№ 5850, № 5852 и № 5853), необходимые для получения очередного транша МВФ.

Законопроект № 5850 в частности предлагает ограничить функционал Совета Нацбанка, устанавливает более жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ. Документ вводит «кодекс этики» работников НБУ, а также конкретизирует основания для увольнения главы НБУ и его заместителей.

В денежно-кредитной политике предлагается предоставить Нацбанку право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах в НБУ.

Также Нацбанку предоставляются права открывать и закрывать зарубежные представительства.

Законопроект № 5852 вносит изменения в закон о публичных закупках, в соответствии с которыми из-под действия этого закона исключаются закупки Нацбанком услуги юридического сопровождения дел за рубежом. В случае принятия этого документа НБУ сможет проводить закупку услуг юристов для споров в других странах без публичных тендеров.

Законопроект № 5853 предусматривает изменения в Бюджетный кодекс и изменяет коммуникацию НБУ с правительством во время подготовки Бюджетной декларации. Документом предлагается обязать НБУ лишь информировать правительство, Президента и парламент о прогнозах своих прибылей.

По материалам Економічна Правда
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