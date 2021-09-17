Новый Ford Focus 2022 показали на фото и видео

Рассекречен новый Ford Focus 2022. Популярная модель С-класса прошла фейслифтинг — одновременно обновили хэтчбек и универсал.
Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Внешние изменения коснулись “лица” Ford Focus – ему увеличили решетку радиатора и установили новые светодиодные фары. По-прежнему дизайн Ford Focus отличается, в зависимости от версии: предложены заряженный вариант ST, внедорожный Active и более роскошный Vignale.
В салоне появились новая виртуальная панель приборов и увеличенный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Ford Focus ST также получил улучшенные спортивные сиденья.
Фото: Ford
Ford Focus 2022 по-прежнему предлагают с 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами EcoBoost на 100, 125 и 155 л.с., но теперь два более мощных двигателя дополнили “мягкой” гибридной установкой. Также в линейке остались 1,5-литровые турбодизели мощностью 95 и 120 л.с.
Фото: Ford
Новый Ford Focus ST сохранил 2,3-литровую 280-сильную турбочетверку, а вот 190-сильной дизельной версии у него, скорее всего, больше не будет. Для разных вариантов предлагают 6-ступенчатую механическую, 7-ступенчатую роботизированную и 8-ступенчатую автоматическую КПП.
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