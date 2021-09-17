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Минэкономики повторно предлагает повысить минимальные отпускные цены на алкоголь

Минэкономики повторно предлагает повысить минимальные отпускные цены на алкоголь

Министерство экономики обнародовало доработанный проект постановления о повышении минимальных отпускных цен на ряд алкогольных напитков.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, опубликованному Минэкономики.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, оно предусматривает повышение размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

В частности, цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагается повысить на 6,2%; виски, ром и джин – на 5,9%; коньяк (бренди) – на 5,5%; винодельческую продукцию – на 8,2-34,2%. Розничные цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки предлагается не менять.

Отмечается, что реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступлений в государственный и местные бюджеты в размере около 300 млн грн.

Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков в начале мая этого года.

По материалам Espreso.tv
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