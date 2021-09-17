Минэкономики повторно предлагает повысить минимальные отпускные цены на алкоголь

Министерство экономики обнародовало доработанный проект постановления о повышении минимальных отпускных цен на ряд алкогольных напитков.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, опубликованному Минэкономики.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, оно предусматривает повышение размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.
В частности, цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагается повысить на 6,2%; виски, ром и джин – на 5,9%; коньяк (бренди) – на 5,5%; винодельческую продукцию – на 8,2-34,2%. Розничные цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки предлагается не менять.
Отмечается, что реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступлений в государственный и местные бюджеты в размере около 300 млн грн.
Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков в начале мая этого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплатыВчера, 09:02 - 6215 22
СOVID-сертификаты в «Дія»: какие проблемы могут возникнуть при получении, и как их решитьВчера, 05:01 - 17690 11
Полиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-кодуВчера, 15:00 - 2284 10
Цена взлетит в три раза: Россия захотела по-новому считать тариф на газ в Сербии - СМИВчера, 14:31 - 3128 6
Первичка готовится к локдауну: что будет со сдачей домовВчера, 19:54 - 2170 4
Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплатыВчера, 09:02 - 6215 22
Цена взлетит в три раза: Россия захотела по-новому считать тариф на газ в Сербии - СМИВчера, 14:31 - 3128 6
В «Нафтогазе» рассказали, какой будет цена на газ для населения этой зимойВчера, 10:04 - 2604 2
Полиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-кодуВчера, 15:00 - 2284 10
Первичка готовится к локдауну: что будет со сдачей домовВчера, 19:54 - 2170 4
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3244 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 920 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2542 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1995 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1628 5