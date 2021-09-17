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Самый необычный автомобиль в мире продали за $111111 (фото)

В 2016 году компания по производству обуви United Nude представила проект необычного электромобиля “Lo Res Car”. Один из четырех изготовленных экземпляров ушел с молотка за $111111.

Об этом сообщается на сайте онлайн-аукциона Bring A Trailer. Автомобиль с нетривиальным дизайном был создан основателем компании United Nude Ремом Колхасом. По словам автора, вдохновение он черпал в облике Lamborghini Countach.

Основой для конструкции послужила пространственная стальная рама, а 12 панелей кузова выполнены из тонированного поликарбоната. Автомобиль выполнен по аналогии с ракушкой – доступ в двухместный салон обеспечивает электропривод, который поднимает верхнюю часть кузова. Колеса для большего визуального эффекта спрятали в закрытые ниши. Спереди и сзади электрокар имеет тонкие светодиодные панели, которые выполняют роль световых приборов.

Дизайн салона выполнен в той же стилистике минимализма, что и экстерьер. Внутри друг за другом установлены два сиденья с кожаной отделкой и без возможности регулировки. Управление всеми функциями авто возложено на причудливый шестиугольный руль и комплект из пяти примитивных тумблеров.

В машине предусмотрели подсветку из 6 люминесцентных ламп, а также несколько электронных индикаторов, сообщающих водителю скорость и уровень заряда батареи. В движение машину приводит электромотор мощностью 5 кВт, который вращает задние колеса. По словам создателей, электрокар способен развивать скорость около 50 км/ч.

Автомобиль нельзя эксплуатировать на обычных дорогах, поэтому никаких регистрационных знаков у машины нет. В 2016 году уникальный прототип получил награду Wallpaper Magazine Design Award, а также демонстрировался на выставке в Базеле и в экспозиции автомобильного музея Питерсена в Лос-Анджелесе.

По материалам Обозреватель
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