На европейский рынок выходит роскошный электрокроссовер Hongqi e-HS9

В Европе поступает в продажу китайский электромобиль Hongqi e-HS9. Кроссовер уже продают в Норвегии по цене от 72 300 долларов.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Hongqi (в переводе с китайского — “красное знамя”) — один из старейших автопроизводителей из Поднебесной, ведь основали компанию еще в 1958 году. Вот уже более полувека она выпускает автомобили для партийной и властной верхушки страны, и ими пользовались все китайские лидеры, начиная с Мао Цзэдуна. Причем, e-HS9 — одна из самых дешевых моделей марки, так как в линейке есть и лимузины за полмиллиона долларов.



Фото: autohome.com.cn

Hongqi нередко называют китайским Rolls-Royce, да и по дизайну e-HS9 очень напоминает Rolls-Royce Cullinan. Оно и не удивительно, ведь китайцам удалось переманить бывшего дизайнера британской марки Жиля Тейлора. А по размерам новый Hongqi e-HS9 даже больше Cullinan:

Длина — 5290 мм;

Ширина — 2010 мм;

Высота — 1731 мм;

Колесная база — 3110 мм.



Фото: autohome.com.cn

Китайский электромобиль предлагают в версиях на 6 и 7 мест. В отделке салона использованы дорогие кожа и дерево. На передней панели — сразу четыре дисплея, а кресла первого и второго рядов получили электропривод.

Hongqi e-HS9 предлагают в версиях на 436 и 551 л. с. с запасом хода 460 и 500 км, соответственно. Более мощный вариант кроссовера способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с.