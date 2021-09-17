0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

На европейский рынок выходит роскошный электрокроссовер Hongqi e-HS9

На европейский рынок выходит роскошный электрокроссовер Hongqi e-HS9

В Европе поступает в продажу китайский электромобиль Hongqi e-HS9. Кроссовер уже продают в Норвегии по цене от 72 300 долларов.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Hongqi (в переводе с китайского — “красное знамя”) — один из старейших автопроизводителей из Поднебесной, ведь основали компанию еще в 1958 году. Вот уже более полувека она выпускает автомобили для партийной и властной верхушки страны, и ими пользовались все китайские лидеры, начиная с Мао Цзэдуна. Причем, e-HS9 — одна из самых дешевых моделей марки, так как в линейке есть и лимузины за полмиллиона долларов.


Фото: autohome.com.cn

Hongqi нередко называют китайским Rolls-Royce, да и по дизайну e-HS9 очень напоминает Rolls-Royce Cullinan. Оно и не удивительно, ведь китайцам удалось переманить бывшего дизайнера британской марки Жиля Тейлора. А по размерам новый Hongqi e-HS9 даже больше Cullinan:

  • Длина — 5290 мм;
  • Ширина — 2010 мм;
  • Высота — 1731 мм;
  • Колесная база — 3110 мм.


Фото: autohome.com.cn

Китайский электромобиль предлагают в версиях на 6 и 7 мест. В отделке салона использованы дорогие кожа и дерево. На передней панели — сразу четыре дисплея, а кресла первого и второго рядов получили электропривод.

Hongqi e-HS9 предлагают в версиях на 436 и 551 л. с. с запасом хода 460 и 500 км, соответственно. Более мощный вариант кроссовера способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.