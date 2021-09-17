TCL представила собственные умные очки (видео)

Компания TCL представила собственные умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition. Внешне они практически ничем не отличаются от самых обычных очков, однако по возможностям ни в чём не уступают современным смартфонам.

Главной фишкой TCL Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition стало использование цветного micro-LED дисплея собственной разработки. Он состоит из миниатюрных светодиодов размером всего 4 мкм каждый. Очки очень похожи на недавно представленные Xiaomi Smart Glasses, где используется схожий micro-LED экран, но там картинка монохромная, тогда как TCL разработала уникальный алгоритм отображения цветного изображения.

О характеристиках очков ничего не сообщается. Вместо этого был выпущен небольшой ролик, демонстрирующий их возможности. Так, с утра они служат в качестве будильника, после чего пользователь может весь день с ними не расставаться, просматривая в режиме дополненной реальности новости, видео, сообщения и другую информацию. С их помощью даже можно полноценно управлять умным домом, а в пути включается навигация, проецирующая маршрут на реальную дорогу.

Кроме того, в очках имеется встроенная камера, позволяющая запечатлеть всё, что видит владелец. Отснятый материал автоматически передаётся на смартфон. Заканчивается ролик дистанционным запуском автомобиля с очков.

TCL не раскрывает цену и сроки появления Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition в продаже. Не исключено, что это лишь концепт и о появлении подобного устройства на рынке говорить пока слишком рано.