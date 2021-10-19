Добровольное декларирование: какую информацию имеют право получать банки

Налоговая амнистия в Украине стартовала с сентября. В рамках реформы украинцы могут разместить незадекларированные средства на специальных банковских счетах, чтобы в дальнейшем их задекларировать.

Уже с октября банки имеют право запрашивать и получать от государственных и правоохранительных органов конфиденциальные данные о клиентах, которые открывают такие спецсчета. Журналисты выяснили, какую именно информацию и от кого могут получить банки.

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С 5 августа Национальный банк Украины обязал банки устанавливать источники происхождения средств, которые люди будут вносить в рамках одноразового добровольного декларирования.

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Через месяц после запуска реформы банки получили право обращаться за определенной информацией в государственные, правоохранительные органы и органы исполнительной власти.

На банковские запросы в государственные и правоохранительные органы клиент должен предоставить личное согласие. Полученную информацию финучреждение не имеет права передавать третьим лицам.

В частности, банк обязан проверить клиента на наличие в списках лиц, связанных с террористической деятельностью, и в списках тех, против кого введены международные санкции.

Банки могут запрашивать данные о своих клиентах из нескольких источников. Прежде всего, такую информацию можно получить от самих клиентов, из государственных реестров, от других банков и из открытых источников (аудиторские отчеты, коммерческие базы и тому подобное).