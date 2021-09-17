«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока-2»

Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта «Северный поток-2».

Об этом 18 октября во время брифинга заявил председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Читайте также: Первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом

«Нафтогаз как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора „Северного потока-2“ перед немецким регулятором — „Федеральным агентством немецких сетей“. Наша основная позиция заключается в том, что „Северный поток-2“ не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству», — заявил Витренко.

По словам председателя правления «Нафтогаза», Украина имеет прямой интерес в том, чтобы энергорынок был конкурентным: «Именно с этой позиции мы показываем немецкому регулятору, что сертификация „Северного потока-2“ нанесет вред на немецком рынке, нанесет урон конкуренции на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии».

«Вопрос не только в том, что Украина как транзитное государство страдает от того, что Россия использует газ как энергетическое оружие, и продолжает это делать. Мы подчеркиваем, что действительно есть огромные риски для Украины и для безопасности региона. Есть негативный экономический эффект на Украину и на весь регион, но при этом, основная позиция в этой конкретной заявке заключается в том, что оператор „Северного потока-2“ не может быть сертифицирован именно из-за неконкурентности действий „Газпрома“, в том числе из-за строительства и запуска в эксплуатацию этого газопровода», — сообщил чиновник.

Он также добавил, что у немецкого регулятора есть время до 8 января 2022 года для сертификации потока. Витренко убежден, что орган «должен учитывать мнение Еврокомиссии». В то же время о сроках рассмотрения заявления «Нафтогаза» в Еврокомиссию глава компании сказать точно не может, но указал, что похожий иск польской компании рассматривали месяц.