0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Укрнафта отсудила у налоговиков 3,2 млрд грн

Укрнафта отсудила у налоговиков 3,2 млрд грн

Госналоговую службу (ГНС) обязали предоставить Госказначейству заключение о возврате компании «Укрнафта» уплаченных средств по налогу на прибыль за 2020 год в размере 3,27 млрд грн. Такое решение принял Окружной административный суд Киева, удовлетворив иск «Укрнафты».

Как пишет Finbalance, речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль, который компания перечислила в госбюджет в декабре 2020 года.

Деньги могут быть возвращены путем зачисления 1,92 млрд грн в счет уплаты денежных обязательств по части чистой прибыли, 965,7 млн грн — в счет уплаты дивидендов за 2018-й и остальные 381,85 млн грн — возвращены на счета компании.

Также суд решил взыскать с ГНС в пользу истца 15,3 млн грн пени.

Согласно судебным материалам, налоговики констатировали, что 3,27 млрд грн не могут считаться излишне уплаченными и не подлежат возврату, поскольку подлежат использованию согласно целевому назначению.

Вместе с тем, Окружной админсуд Киева решил, что ГНС не доказала законность своей позиции, когда отказалась оформить заключение о возврате уплаченных «Укрнафтой» средств.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.