Укрнафта отсудила у налоговиков 3,2 млрд грн

Госналоговую службу (ГНС) обязали предоставить Госказначейству заключение о возврате компании «Укрнафта» уплаченных средств по налогу на прибыль за 2020 год в размере 3,27 млрд грн. Такое решение принял Окружной административный суд Киева, удовлетворив иск «Укрнафты».
Как пишет Finbalance, речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль, который компания перечислила в госбюджет в декабре 2020 года.
Деньги могут быть возвращены путем зачисления 1,92 млрд грн в счет уплаты денежных обязательств по части чистой прибыли, 965,7 млн грн — в счет уплаты дивидендов за 2018-й и остальные 381,85 млн грн — возвращены на счета компании.
Также суд решил взыскать с ГНС в пользу истца 15,3 млн грн пени.
Согласно судебным материалам, налоговики констатировали, что 3,27 млрд грн не могут считаться излишне уплаченными и не подлежат возврату, поскольку подлежат использованию согласно целевому назначению.
Вместе с тем, Окружной админсуд Киева решил, что ГНС не доказала законность своей позиции, когда отказалась оформить заключение о возврате уплаченных «Укрнафтой» средств.
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