Верховный суд подтвердил штраф «Укрзализныце» 18 млн грн по делу о малодеятельных станциях

Верховный суд 12 октября оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Укрзализныци» о признании недействительным решения Антимонопольного комитета о наложении им на госкомпанию в августе 2020 года штрафа в сумме 18,282 млн грн за взимание дополнительной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
В комитете напоминают, что в 2019 году УЗ единолично и в безальтернативном порядке ввела Порядок проведения рейтингового анализа, согласно которому почти треть станций, открытых для грузовых операций, признала малодеятельными.
Те же, кто хотел пользоваться этими станциями, должны были подписать дополнительное соглашение и платить установленную «Укрзализныцей» плату за возможность приема/отправки грузов через эти станции.
АМКУ посчитал, что такие действия УЗ привели к ущемлению интересов грузоотправителей и грузополучателей, поскольку рост стоимости отправки грузов приводит к увеличению расходов субъектов хозяйствования и подорожанию их продукции, что особенно касается продукции, доставляемой только железнодорожным транспортом или продажа которой экономически и технологически выгодна лишь при отгрузке по железной дороге.
Хотя «Укрзализныця» подчинилась решению АМКУ, она все же попыталась отменить само решение в судебном порядке, но в итоге у нее это не получилось.
«Таким образом, комитет возобновил равные условия конкуренции на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах территории Украины, защитил права грузоотправителей и грузополучателей и прекратил злоупотребление АО „Укрзализныця“ монопольным положением», — констатировали в АМКУ.
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