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Какие операции плательщиков НДС облагают налогом по ставке 7 процентов

Какие операции плательщиков НДС облагают налогом по ставке 7 процентов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Главного управления ГНС в Одесской области, какие операции плательщиков НДС облагаются налогом по ставке 7 процентов.

Налоговым кодексом Украины установлена пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7 процентов к операциям по поставке ряда товаров и услуг.

Так, согласно пп. «в» п. 193.1 Кодекса ставка НДС в размере 7 процентов от базы налогообложения устанавливаются по операциям по:

  • поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, разрешенных для производства и применения в Украине и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств, а также медицинских изделий, которые внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения или соответствуют требованиям соответствующих технических регламентов, что подтверждается документом о соответствии, и разрешены для предоставления на рынке и/или ввода в эксплуатацию и применения в Украине;
  • поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, разрешенных для применения в рамках клинических испытаний, разрешение на проведение которых предоставлено центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья;
  • поставке услуг по показу (проведению) театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных, танцевальных, кукольных, цирковых, звуковых, световых и других спектаклей, постановок, выступлений профессиональных творческих коллективов, артистических групп, актеров и артистов (исполнителей), кинематографических премьер, культурно-художественных мероприятий (абзац четвертый пп. «в» п. 193.1 Кодекса);
  • поставке услуг по показу оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведению экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках, посещению их территорий и объектов посетителями (абзац пятый пп. «в» п. 193.1 Кодекса);
  • поставке услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
  • поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами временного размещения (класс 55.10 группа 55 КВЭД ДК 009:2010).

Применение пониженной ставки налога в размере 7 процентов к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и подобными средствами временного размещения, установленное седьмым абзацем пп. «в» п. 193.1 Кодекса, вводится временно, до 1 января 2023 года.

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По материалам Finance.UA
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