Какие операции плательщиков НДС облагают налогом по ставке 7 процентов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Главного управления ГНС в Одесской области, какие операции плательщиков НДС облагаются налогом по ставке 7 процентов.
Налоговым кодексом Украины установлена пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7 процентов к операциям по поставке ряда товаров и услуг.
Так, согласно пп. «в» п. 193.1 Кодекса ставка НДС в размере 7 процентов от базы налогообложения устанавливаются по операциям по:
Применение пониженной ставки налога в размере 7 процентов к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и подобными средствами временного размещения, установленное седьмым абзацем пп. «в» п. 193.1 Кодекса, вводится временно, до 1 января 2023 года.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоянка возле дома обойдется до 11 тыс. грн: как изменится ситуация с парковкой в столице4 ч. назад - 2636 9
Украина предложила РФ 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу4 ч. назад - 451 6
Имеет ли право банк к зарплатной карте навязывать еще и кредитнуюВчера, 17:04 - 1818 6
В Великобритании будут добывать золото из электроники11 ч. назад - 419 5
В Киеве повысили тарифы на тепло и горячую воду: сколько придется платить8 ч. назад - 1621 4
Сколько будут давать за доллар в ноябре: прогнозы украинских банкиров7 ч. назад - 8469
Украинские заробитчане будут получать в Германии до 100 тыс. грн в месяц: кто востребован9 ч. назад - 4387 1
На одном из европейских авторынков подержанные машины стали стоить дороже новыхВчера, 22:35 - 2716
Стоянка возле дома обойдется до 11 тыс. грн: как изменится ситуация с парковкой в столице4 ч. назад - 2636 9
Эксперты прогнозируют сезонную девальвацию гривныВчера, 19:32 - 2082
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 400
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3534 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1021 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2739 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2151 1