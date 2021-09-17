Документы, необходимые для постановки на учет договора управления имуществом

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в Главном управлении ГНС в Одесской области, какие документы необходимы для постановки на учет договора управления имуществом.
На учете в контролирующих органах должны находиться, в частности, договоры управления имуществом, на которые распространяются особенности налогового учета и налогообложения деятельности по таким договорам (соглашениям), определенные Кодексом.
Таким образом, на учете в контролирующих органах должны находиться договоры управления имуществом, по которым ведется отдельный налоговый учет по НДС в отношении хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, полученного в управление.
В частности, договоры управления имуществом, подлежащие налогообложению в соответствии с разд. V Кодекса (кроме договоров, на которые распространяются нормы второго предложения абзаца второго п.п. 5 п. 180.1 ст. 180 разд. V Кодекса, а именно, договоров управления активами институтов совместного инвестирования, фондов банковского управления, фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, созданных в соответствии с законом).
Постановка на учет договора управления имуществом производится по основному месту учета управляющего имущества путем дополнительной постановки на учет в качестве налогоплательщика соответствующего управляющего имуществом – субъекта предпринимательской деятельности.
Управляющий имуществом – лицо, ведущее отдельный налоговый учет НДС по хозяйственным операциям, связанным с использованием имущества, полученного в управление по договорам управления имуществом.
Основанием для постановки на учет договора является принятие контролирующим органом решения о регистрации плательщиком НДС управляющего имуществом и получение документов.
Для постановки на учет договора управления имуществом управляющий имуществом подает одновременно с регистрационным заявлением плательщика НДС в контролирующий орган по своему основному месту учета следующие документы:
Документы, представленные для постановки на учет договора управления имуществом, возвращаются контролирующим органом управляющему имуществом, если к заявлению по форме № 1-ОПП не приложено регистрационное заявление плательщика НДС или по результатам рассмотрения регистрационного заявления плательщика НДС контролирующий орган отказывает в регистрации лица в качестве плательщика НДС.
При постановке на учет договоров управления имуществом, управляющим имуществом присваивается регистрационный (учетный) номер налогоплательщика.
Налоговый номер указывается во всех свидетельствах, справках, патентах, в других документах или уведомлениях, выдаваемых налогоплательщику, во всех налоговых декларациях (расчетах, отчетах), платежных документах по налогам и сборам, в финансовых документах, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.
Налоговый номер не меняется в течение всего периода пребывания на учете в контролирующих органах такого договора (п. 2.6 разд. II Порядка № 1588).
После снятия с учета налогоплательщика налоговый номер, который предоставлялся контролирующим органом, закрывается и в дальнейшем не используется.
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