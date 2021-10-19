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Как подтвердить, что жилая недвижимость непригодна для проживания

Как подтвердить, что жилая недвижимость непригодна для проживания

Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, узнал у Главного управления ГНС в Одесской области, на основании каких документов владелец объекта жилой недвижимости может подтвердить, что такая жилая недвижимость непригодна для проживания.

Кто контролирует. Вопросы учета жилищного фонда, объектов недвижимого имущества независимо от форм собственности, осуществление контроля за его использованием, а также вопросы определения технического состояния жилых домов относятся к полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Проводится инженерно-техническими работниками жилищно-эксплуатационных организаций с участием представителей общественности. В случае необходимости к обследованию привлекаются специалисты проектных и научно-исследовательских организаций и органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Жилая недвижимость непригодна для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признана таковой согласно решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины, которая создана согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин.

На основании материалов обследования состояния жилых домов жилищно-эксплуатационная организация определяет дома, отвечающие санитарным и техническим требованиям, и составляет об этом соответствующий акт, который утверждается руководителем указанной организации.

В случае невозможности или нецелесообразности проведения капитального ремонта жилищно-эксплуатационная организация вносит в исполком районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов предложение о признании жилого дома (жилого помещения) таким, которое не отвечает указанным требованиям и является непригодным для проживания.

При этом прилагаются следующие документы:

  • решение исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов о признании жилого дома (жилого помещения) несоответствующим санитарным и техническим требованиям и непригодным для проживания;
  • проект решения исполнительного комитета областного, городского (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов о дальнейшем использовании жилого дома (жилого помещения) или о сносе дома.

Исполнительный комитет областного, городского Совета народных депутатов рассматривает представленные материалы и принимает решение об использовании непригодного для проживания жилого дома (жилого помещения) в других целях или о сносе этого дома.

Владелец объекта жилой недвижимости может подтвердить, что жилая недвижимость непригодна для проживания на основании решения органа местного самоуправления об использовании непригодного для проживания жилого дома (жилого помещения) в других целях или о сносе этого дома.

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По материалам Finance.UA
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