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Система BankID принесла банкам почти 120 млн грн дохода

Система BankID принесла банкам почти 120 млн грн дохода

По итогам третьего квартала 2021 года украинцы 6,8 млн раз успешно воспользовались идентификацией через Систему BankID Национального банка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Ежедневно через систему происходит почти 61 тысяча успешных идентификаций пользователей.

«Начиная с августа этого года, почти каждую секунду происходит успешное подтверждение по электронной дистанционной идентификации пользователя с использованием Системы BankID НБУ», — отмечает регулятор.

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В этом году в III квартале доход абонентов-идентификаторов составил 47,2 млн грн в рамках их работы в системе BankID НБУ. Это более чем на треть (на 38%) превышает показатели предыдущего квартала 2021 года.

Всего со времени внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов — поставщиков услуг доход в размере 118,2 млн грн.


Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • коммерческая модель системы BankID НБУ внедрена в июле 2020 года;
  • она позволяет банкам-идентификаторам получать плату от абонентов — поставщиков банковских, финансовых или коммерческих услуг за каждую успешную идентификацию. Административные и государственные услуги в системе не тарифицируются;
  • сейчас система BankID НБУ насчитывает 36 абонентов-идентификаторов и 75 абонентов — поставщиков услуг (из них 8 банков, предоставляющих банковские услуги).
По материалам Finance.UA
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