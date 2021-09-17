Система BankID принесла банкам почти 120 млн грн дохода

По итогам третьего квартала 2021 года украинцы 6,8 млн раз успешно воспользовались идентификацией через Систему BankID Национального банка.
Как сообщает пресс-служба НБУ, это более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.
Ежедневно через систему происходит почти 61 тысяча успешных идентификаций пользователей.
«Начиная с августа этого года, почти каждую секунду происходит успешное подтверждение по электронной дистанционной идентификации пользователя с использованием Системы BankID НБУ», — отмечает регулятор.
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В этом году в III квартале доход абонентов-идентификаторов составил 47,2 млн грн в рамках их работы в системе BankID НБУ. Это более чем на треть (на 38%) превышает показатели предыдущего квартала 2021 года.
Всего со времени внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов — поставщиков услуг доход в размере 118,2 млн грн.
Инфографика: НБУ
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