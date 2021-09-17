Microsoft разрабатывает собственный процессор

Компания Microsoft начала работать над своей собственной системе на чипе (SoC). Об этом свидетельствует обновленный список вакансий компании, в котором появилась должность главного архитектора SoC в подразделении Surface.
Об этом сообщает Gizchina.
В должности указывается необходимая квалификация для трудоустройства, а также некоторые обязанности. Несмотря на объявление, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было. Это всего лишь предположение, которое может не совпадать с реальными планами компании.
Однако разработка собственного процессора может стать большим шагом для Microsoft. Как пример, компания Apple добилась исключительного успеха с собственными процессорами iPhone и iPad.
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