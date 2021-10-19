Сколько стоит купить землю в Киеве (цены по районам)

Finance.ua как портал, что заботится об экономии в ваших кошельках, узнал в СтройОбзор стоимость земли в столице (за сотку).
Рейтинг районов Киева от самых дорогих до самых дешевых по средней стоимости земли за сотку.
Средняя стоимость земли этой осенью в Киеве составляет 2,1 млн. грн.
Лидеры по ценам – Шевченковский, Печерский и Подольский районы, а самую дешевую землю можно купить в Святошинском и Деснянском.
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