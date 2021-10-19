Сколько стоит купить землю в Киеве (цены по районам)

Finance.ua как портал, что заботится об экономии в ваших кошельках, узнал в СтройОбзор стоимость земли в столице (за сотку).

Рейтинг районов Киева от самых дорогих до самых дешевых по средней стоимости земли за сотку.

Средняя стоимость земли этой осенью в Киеве составляет 2,1 млн. грн.

Лидеры по ценам – Шевченковский, Печерский и Подольский районы, а самую дешевую землю можно купить в Святошинском и Деснянском.

Справка Finance.ua:

Напомним, что согласно опросу Центра Разумкова, почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют земли в собственности. Еще 5% украинцев говорят, что они имеют землю в собственности, но пока она должным образом не оформлена (в процессе оформления);

как показало исследования, большинство украинцев, владеющих землей, все же утверждают, что владеют ею официально в разных формах. У 24% есть официально оформленный приусадебный участок (огород), 16% – и земельный пай, и приусадебный участок, а у 7% есть земельный пай (паи).

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