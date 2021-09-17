«Гарантированный покупатель» рассчитался с производителями «зеленой» энергии на 43,8%

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» за октябрь рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 43,8%.
Об этом сообщается на сайте госпредприятия.
Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» начало оплату «зеленой» электроэнергии, произведенной в октябре. Первый платеж выполнили 13 октября 2021 года.
Гарантированный покупатель перечислил производителям из возобновляемых источников более 1 млрд грн. Таким образом, предприятие пропорционально оплатило электроэнергию, сгенерированную в течение первых 10 дней месяца, и обеспечило расчет на уровне 43,8%.
На авансовую выплату предприятие направило средства, полученные от продажи безуглеродной электроэнергии на рынке.
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