«Гарантированный покупатель» рассчитался с производителями «зеленой» энергии на 43,8%

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» за октябрь рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 43,8%.

Об этом сообщается на сайте госпредприятия.

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» начало оплату «зеленой» электроэнергии, произведенной в октябре. Первый платеж выполнили 13 октября 2021 года.

Гарантированный покупатель перечислил производителям из возобновляемых источников более 1 млрд грн. Таким образом, предприятие пропорционально оплатило электроэнергию, сгенерированную в течение первых 10 дней месяца, и обеспечило расчет на уровне 43,8%.

На авансовую выплату предприятие направило средства, полученные от продажи безуглеродной электроэнергии на рынке.

Справка Finance.ua: