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Новые возможности: 5 необычных вакансий октября

Новые возможности: 5 необычных вакансий октября

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от rabota.ua о вакансиях для тех, кто начинает свою карьеру или задумывается над тем, чтобы сменить сферу деятельности.

Бирковщик ювелирных изделий в «Триумф» (Рубежное). Опыт работы не обязателен. Ожидания от кандидатов: честность, порядочность, ответственность; хорошее зрение; желание развиваться и осваивать новые навыки; усидчивость; обучаемость; внимание к деталям; желание и умение работать в команде. Приветствуются: хобби, увлечения, например: работа руками с мелкими деталями.

Предлагается: официальное трудоустройство; конкурентная заработная плата; график работы: пн-пт, с 8.00 до 17.00, сб, вс – выходные дни.

Менеджер по переписке в Traff Technologies (Киев). Арбитражная команда ищет менеджера по переписке с клиентами. Пожелания к кандидатам: ответственное отношение к работе; отдача; опыт в продажах более года.

Условия: оплачиваемая стажировка – 350 грн/день, длится 7 дней; зарплата выплачивается раз в 10 дней; график: пн-пт, с 11.00 до 19.00, сб – с 13.00 до 17.00; вс – выходной; три перерыва в течение дня.

Пробоподготовщик в SGS Ukraine (Одесса). Портрет идеального кандидата: ответственный, крепкий, без вредных привычек. Обязанности: подготовка проб в лаборатории минеральных ресурсов.

Предлагается официальное оформление.

Восковщик (ювелирное производство) в SOVA (Киев). Требования: Опыт работы от 1-го года. Обязанности: воскование; контроль размерного ряда; контроль качества; умение программировать и подбирать режимы восковых инжекторов; набор восковых елок.

Предлагается: официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня; мотивационная заработная плата с гарантированным минимумом; корпоративное жилье; медицинское страхование; профессиональное обучение и развитие; скидки на ювелирные украшения украинского производства; подарки от работодателя; зажигательные корпоративы.

Концертмейстер в «Весняночка» (Запорожье). Рассматриваются кандидаты с опытом работы от 1-го года и специальным образованием.

Работодатель предлагает: официальное трудоустройство; соцпакет; ставку; оборудованные танцевальные залы, отдельное помещение; занятия ведутся в сопровождении фортепиано (учебный процесс); дружный творческий коллектив.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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