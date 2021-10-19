Рекордный урожай не спасет: Украина в этом году будет вынуждена импортировать зерно

Украина будет вынуждена импортировать пшеницу из-за рубежа, несмотря на то, что отечественные аграрии в этом году собрали рекордный урожай.

Об этом заявил директор ГС «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

По словам эксперта, отсутствие государственной стратегии в сфере регуляции объемов экспорта зерна за границу привело к тому, что большая часть отечественной пшеницы 1-3 сортов уже вывезена за границу.

Рыбчинский прогнозирует, что уже в январе отечественные отрасли, связанные с переработкой пшеницы и муки, непременно столкнутся с нехваткой сырья для производства. Из-за этого, вероятно, Украине придется закупать пшеницу в других странах.

Эксперт также напомнил, что у Украины уже есть опыт приобретения пшеницы за рубежом. Ранее наше государство закупало ее у Беларуси. Однако, поскольку теперь отношения между государствами ухудшились, сотрудничество с этим рынком маловероятно.

Рыбчинский добавил, что Украина «по понятным причинам» не будет импортировать зерно из России, а в Казахстане, например, в этом году вообще неурожай пшеницы. Из-за этого придется искать предложение в других странах, которые расположены от Украины на большем расстоянии, поэтому, вероятно, будут устанавливать на зерно более высокую цену.