Венецианская комиссия рассмотрит закон о деолигархизации после его подписания - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизации, который будет подписан Президентом.
Об этом он сообщил в интервью ICTV.
«Во-первых, с руководителем Венецианской комиссии, господином Букиккио, мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был весьма удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не был проголосован и не прошел второе чтение, он был не подписан Президентом Украины. То есть он хотел бы (и это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный Президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы», — сказал Зеленский.
Он также заверил, что Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект, который будет подписан Президентом Украины.
«Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали второго чтения. Это был политический шаг, считаю, мелкий и ошибочный. Тем не менее, поэтому я позвонил господину Букиккио и сказал: «Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан Президентом Украины, чтобы его действительно рассмотрела Венецианская комиссия», — отметил Зеленский.
Верховная Рада 23 сентября приняла законопроект о деолигархизации во втором чтении и в целом — его поддержали 279 депутатов.
10 сентября Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию. До этого омбудсмен Людмила Денисова заявила, что некоторые нормы документа не соответствуют Конституции, а его принятие может нарушить права человека. Заключение комиссии ожидается в декабре.
Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:
1) участвует в политической жизни;
2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
3) является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после начала действия этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с законом О защите экономической конкуренции и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение;
4) подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является) превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (в 2021 году — 2,27 млрд грн).
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