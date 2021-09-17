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1,5 млрд долл. ежегодно: Шмыгаль назвал экономический эффект от «энергетического безвиза»

1,5 млрд долл. ежегодно: Шмыгаль назвал экономический эффект от «энергетического безвиза»

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономический эффект от «энергетического безвиза», по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 миллиарда долларов ежегодно.

«5 „безвизов“ с Европейским союзом. На этой неделе подписали „авиационный безвиз“ или соглашение „Об открытом небе“. Такое соглашение с ЕС создает больше конкуренции на рынке авиаперевозок, что будет способствовать удешевлению билетов. Для украинской экономики „авиационный безвиз“ — это дополнительные стимулы и инвестиции в туризм, инфраструктуру и сферу услуг. Также на этой неделе обсудили готовность к „энергетическому безвизу“. Речь идет о присоединении к европейской энергосети и окончательной энергонезависимости от России. Экономический эффект от такого присоединения, по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 млрд долларов ежегодно», — отметил он.

Также он указал на другие 3 «безвиза»: таможенный, промышленный и цифровой. И это также миллиарды долларов выигрыша для украинского бизнеса и государства. Именно поэтому европейская интеграция — это и цивилизационный выбор Украины, и практический инструмент развития экономики.

По материалам Finance.UA
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