Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста о том, как получить справку о наличии задолженности по алиментам.
Когда понадобится. Справка о наличии задолженности по уплате алиментов может потребоваться, например, если ребенку нужно выехать за границу на срок более 1 месяца, а тот из родителей, который живет отдельно от семьи, не желает предоставлять соответствующее разрешение.
В случае поступления в орган государственной исполнительной службы заявления взыскателя о выдаче справки о наличии задолженности по уплате алиментов, органы государственной исполнительной службы в течение 3 рабочих дней выдают взыскателю такую справку, которая скрепляется печатью органа.
Для выдачи справки исполнитель рассчитывает размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.
Если совокупный размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению меньше, чем сумма соответствующих платежей за три месяца, орган государственной исполнительной службы письменно уведомляет взыскателя об отказе в выдаче справки и предоставляет ему расчет задолженности.
В 2021 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:
В суде учитывают следующие факторы для установления размера алиментов:
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