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Как получить справку о наличии задолженности по алиментам

Как получить справку о наличии задолженности по алиментам

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста о том, как получить справку о наличии задолженности по алиментам.

Когда понадобится. Справка о наличии задолженности по уплате алиментов может потребоваться, например, если ребенку нужно выехать за границу на срок более 1 месяца, а тот из родителей, который живет отдельно от семьи, не желает предоставлять соответствующее разрешение.

В случае поступления в орган государственной исполнительной службы заявления взыскателя о выдаче справки о наличии задолженности по уплате алиментов, органы государственной исполнительной службы в течение 3 рабочих дней выдают взыскателю такую справку, которая скрепляется печатью органа.

Для выдачи справки исполнитель рассчитывает размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Если совокупный размер задолженности по уплате алиментов со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению меньше, чем сумма соответствующих платежей за три месяца, орган государственной исполнительной службы письменно уведомляет взыскателя об отказе в выдаче справки и предоставляет ему расчет задолженности.

Справка Finance.ua:

В 2021 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:

  • с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен;
  • с 1 июля 2021 года – 20 130 гривен;
  • с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривен.

В суде учитывают следующие факторы для установления размера алиментов:

  • состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов;
  • наличие у плательщика других детей и нетрудоспособных родственников;
  • права собственности плательщика (недвижимость, автомобиль и т. п);
  • расходы и доходы плательщика.

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По материалам Finance.UA
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