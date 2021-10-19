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Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал дату

Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал дату

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен — для врачей.

Об этом Ляшко сообщил в интервью Радио Свобода.

«Удалось увеличить программу медицинских гарантий, как минимум, на 33,8 миллиарда гривен. Это добавит заплату медработникам. 13 500 — для медицинской сестры, 20 тысяч гривен — для врача. Это базовый уровень, от которого будут начисляться все остальные надбавки, которые должны быть у медицинских работников. Мы делаем все, чтобы это произошло с 1 января 2022 года», — сказал министр.

По его словам, такие зарплаты будут получать все медики, которые работают с программой медицинских гарантий.

Справка Finance.ua:

  • в проекте госбюджета-2022 на медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году. Это позволит повысить минимальную зарплату для врачей до уровня 20 тысяч гривен, а средняя зарплата врачей превысит 22 тысячи.
По материалам Радио Свобода
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