Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал дату

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен — для врачей.
Об этом Ляшко сообщил в интервью Радио Свобода.
«Удалось увеличить программу медицинских гарантий, как минимум, на 33,8 миллиарда гривен. Это добавит заплату медработникам. 13 500 — для медицинской сестры, 20 тысяч гривен — для врача. Это базовый уровень, от которого будут начисляться все остальные надбавки, которые должны быть у медицинских работников. Мы делаем все, чтобы это произошло с 1 января 2022 года», — сказал министр.
По его словам, такие зарплаты будут получать все медики, которые работают с программой медицинских гарантий.
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